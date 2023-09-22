Dünyanın düzenini değiştiren Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken savaşın başından bu yana Kiev'e destek veren Avrupa, yardımlar konusunda geri adım atmaya başladı. Ukrayna'ya askeri yardım ve teçhizat gönderilmesine öncülük eden ülkelerden olan Polonya'nın yardımı keseceğini açıklamasıyla "Avrupa'da Ukrayna yorgunluğu" tartışmaları başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Polonya'dan sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de gerginlik yaşayacağını söyledi. Peskov, "Kiev ile diğer Avrupa başkentleri arasındaki sürtüşmenin de zamanla artacağını anlıyoruz. Bu kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi olasılığını dışladı. Stoltenberg "Aktif bir savaş durumu Ukrayna'yı bugün ya da ilerleyen günlerde NATO'ya davet etmeyi imkânsız kılıyor" dedi.Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan geçici "insani koridor"u kullanarak Karadeniz'e girip çıkan ilk gemi olan Resilient Africa, 3 gün önce demirlediği Sarıyer Kumköy'den hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, İsrail'e gidiyor.