Avrupa’yı Zeynep Kasırgası vurdu! Bilanço giderek artıyor: 12 ölü...

Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.