Avrupa’yı Zeynep Kasırgası vurdu! Bilanço giderek artıyor: 12 ölü...

Avrupa ülkelerinde etkili olan Zeynep kasırgası nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarın hızı saatte 141 km'ye kadar yükselirken, kasırga birçok ülkede demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.
Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.
Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri de zarar gördü.
Almanya'da kasırga nedeniyle meydana gelen otomobil kazalarında da iki kişi hayatını kaybetti.
Steinfurt bölgesindeki kazada 56 yaşındaki sürücünün otomobiliyle yola devrilen ağaca çarpması sonucu, Saerbeck'te ise otomobili şiddetli rüzgara yakalanan 33 yaşındaki sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği bildilirdi.
Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cumartesi sabahı kasırga nedeniyle verilen alarmların kaldırıldığını açıkladı.
Ancak DWD, Almanya'nın kuzeyinde yer yer fırtına beklendiği uyarısı yaptı
DWD'nin açıklamasına göre, kasırganın cumartesi gecesi Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması bekleniyor.
DWD pazartesiye kadar ülkede fırtınanın devam edeceğini duyurdu.
Amsterdam İtfaiyesi'nin verdiği bilgilere göre, üç kişi üzerine ağaç devrilmesi, bir kişi ise otomobiline ağaç devrilmesi sonucu öldü.
FRANSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kasırga nedeniyle Fransa'da da en az 11 kişi yaralandı.
Ülkenin kuzeyinde 130 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.