Avustralya’da belge sızdıran avukata hapis

Avustralya'nın Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların ortaya çıkmasına yardımcı olan eski askeri avukat David McBride, 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Konuşmak için ahlaki bir görev hissettiğini söyleyen 60 yaşındaki McBride, "askeri sırları çalmak ve paylaşmak" suçunu kabul etti. Avustralya ordusunun 2020 yılında yayınladığı bir rapor, Avustralya askerlerinin 39 Afgan mahkumu, çiftçiyi ve sivili hukuka aykırı bir şekilde öldürdüğüne dair kanıtlar buldu. Rapor, 19 mevcut ve eski askerin cezai soruşturmaya tabi tutulmasını tavsiye etti.