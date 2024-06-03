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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:24

Bakan Fidan, Çin Komünist Parti yetkilisi Vençing ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’ de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Fidan, Çin Komünist Parti yetkilisi Vençing ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin' de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Çin Komünist Parti yetkilisi Vençing ile bir araya geldi
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