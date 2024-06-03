Bakan Fidan, Çin Komünist Parti yetkilisi Vençing ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’ de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin' de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, Çin Komünist Parti yetkilisi Vençing ile bir araya geldi