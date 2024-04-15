Başkan Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Erdoğan, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile son durumu ele aldı.