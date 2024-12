Batı medyasında gündem Türkiye’nin artan etkisi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından dünya medyası Türkiye'nin attığı ve atacağı adımlara kilitlenmiş durumda. ABD ve Avrupa her kademeden Ankara'nın bölgedeki gücüne vurgu yapıyor. Çıkan haberlerde ise Türkiye'nin elde edebileceği belirtilen kazanımlar sıralanıyor. İşte son günlerde konu hakkında yayınlanan bazı haberler:Financial Times ve Economist gibi yayın organlarından çıkan analizlerde "Türkiye artık daha güçlü" denildi. Financial Times'taki dün yayınlanan haberde ise Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara'ya geldiği hatırlatıldı. Habere göre bu görüşme, Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunun AB tarafından kabul edildiğini gösteren önemli bir mesaj.Türkiye, Suriyeli göçmenler geri gönderip bir dizi kârlı anlaşmalar yapabilir. Fransa'nın kamu yayıncısı France 24'teki haberde "Şam'ın düşmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığı" kaydedildi."Türkiye, YPG'den kurtulabilir..." Wall Street Journal, New York Times ya da Washington Post gibi yayın organlarından genellikle Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı elde edeceği kazanımlara vurgu yapılıyor. Örneğin Washington Post gazetesi "Esad'ın düşmesi sonrası bölgenin kazananı Türkiye. Suriye siyasetinin geçiş sürecinde de en güçlü dış aktör Türkiye" dedi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da Ankara'nın Suriye'deki gücüne vurgu yaptı.Komşu medyası Suriye ile Türkiye arasında yapılacak 'deniz yetki anlaşmalarıyla' Ankara'nın Akdeniz'de üstünlük kuracağı endişesine kapılmış durumda. Kathimerini gazetesi "En kötü senaryo, Suriye'nin Türkiye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalaması olacaktır" ifadesine yer verdi.Rusya merkezli İzvestiya gazetesinde dün yayınlanan analizde "Rejim değişikliği, Türkiye ve Katar için yeni fırsatlar doğurdu" denildi. Türkiye'nin bu değişimi hem YPG meselesinde avantaj sağlamak hem de ekonomik projeleri yeniden hayata geçirmek için bir şans olarak gördüğü dile getirildi. Bu analize göre projelerden biri de Katar'dan başlayıp Suriye üzerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak olan Katar-Türkiye gaz boru hattı.