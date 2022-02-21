Bilinen en büyük galaksi keşfedildi

ABD
'Lİ bilim insanları, şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini duyurdu. Radyo galaksisi türündeki gök adanın, Dünya
'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi
'nden 100 kat daha büyük olduğu belirtildi. "Alcyoneus" adı verilen galaksinin bir ucundan diğerine gitmek 16 milyon ışık yılı sürüyor. Bilim insanları, Alcyoneus'un bu kadar büyümesinin nedenini ise henüz açıklayamıyor. Dünya'ya 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Alcyoneus'un tespit edilmesinin tesadüf olduğu ve keşfin evreni daha iyi anlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.