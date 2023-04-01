Bitkiler de çığlık atıyor

İsrailli bilim insanları, bitkilerin zarar gördüklerinde veya sulanmaya ihtiyaç duyduklarında çığlık attığını keşfetti. Hakemli bilimsel dergi Cell'de yayımlanan yeni araştırmada bitkiler çeşitli gruplara ayrıldı. Bazıları 5 gün boyunca susuz bırakıldı. Bazılarının sapları kesildi. Bazılarına ise hiç dokunulmadı. Stres altında olmayan bitkiler saatte en fazla bir kez ses çıkarırken, kesme ve susuz bırakma işlemlerine maruz bırakılanlar her saat onlarca kez ses çıkardı. Örneğin susuz kalmış bir domates, bir kaktüse göre farklı bir patlama modeli oluşturdu. Bu sesler insanların işitme aralığının dışında kalıyor. Ancak böcekler ve diğer bitkilerin duyabilğine inanılıyor.