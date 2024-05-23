Blinken bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi

Blinken'in konuşması sırasında dinleyiciler arasından ayağa kalkan protestocu, "Demokrasimizin yalanları, açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğü ifşa oldu. Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.

Güvenlik tarafından gözaltına alınan gösterici, "Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük! Tüm özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır. Beni değil, Blinken'i tutuklamanız gerekiyor. Blinken'i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" dedi.

Blinken, konuşmasına devam etmek için göstericinin salondan çıkarılmasını bekledi.