CIA Direktörü Burns: Ortadoğu patlamaya hazır bomba gibi

Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yönelik 3 askerinin öldüğü, 40 askerinin yaralandığı saldırıyla ilgili ABD, Irak'taki İslami Direniş örgütünü sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Saldırının İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor" dedi.İlk açıklamalarında İran'ı hedef gösteren ABD'nin yanıt vermesi beklenirken Tahran'dan "Her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğiz" açıklaması geldi. Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns, "Ortadoğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm" yorumunu yaptı.