Çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler dünya medyasında geniş yer buldu.Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci: Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını attı. Haberde "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" denildi.Times gazetesinin manşetinde "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" denildi.Financial Times gazetesi "Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü" manşetini attı.Daily Telegraph, Hatay'da enkazdan çıkarılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtti.BBC'deki haberde "Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir" denildi.New York Times ise depremlerin kar fırtınası sırasında yaşandığına vurgu yaptı.The Sun gazetesi, depremzedelere yardımcı olmak için bir yardım kampanyası başlattı.Fransız Le Monde gazetesi, enkaz altında çıkarılan bir çocuğun fotoğrafını kullanarak "Türkiye ve Suriye'de ölümcül deprem" manşetini attı.İspanyol El Pais gazetesindeki haberde "Türkiye ve Suriye'de yıkım" denildi.El Mundo gazetesi "Türkiye ve Suriye'de binlerce ölü var. Yüzlerce insan yıkıntıların altında. Kan bağışı ve gıda yardımı için büyük kuyruklar var" ifadelerine yer verdi.Tagesspiegel, birinci sayfadan "100 yılın en ağır depremi" başlığıyla verdiği haberinde kış koşullarının, kurtarma ekiplerine ve hayatta kalanlara zor anlar yaşattığına işaret etti.Corriere della Sera, "Depremler sonrası kıyamet" manşetini atarken, 7.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntının, Amatrice depreminden 1000 kat daha büyük olduğu belirtildi.La Repubblica gazetesi de benzer bir manşetle "Deprem ve Kıyamet" ile okuyucularına Türkiye'deki doğal afeti aktardı.Dünyanındört bir yanında yaşayan Türkler, depremin hemen ardından kenetlendi. Avrupalı Türkler, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi topladı, gece geç saatlere kadar yükleme yapıldı.Almanya'da Berlin, Köln, Dortmund, Duisburg, Leverkusen, Münih, Nürnberg, Mannheim gibi Türklerin yoğun yaşadığı kentler başta olmak üzere ülkenin her köşesinde yardım malzemesi toplandı.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya genelinde düzenlediği yardım kampanyasında bir günde yapılan yardım miktarının 3.5 milyon euroyu aştığını açıkladı.Hollanda, Belçika ve Fransa'da Türkler, seferberlik içerisinde.New York'taki Türkevi'nde toplanan yardım malzemeleri felaket bölgesine taşınıyor.İngiltere'de yaşayan Türkler depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı.Batı Trakya'da mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.Haiti - 13 Ocak 2010: Başkent Port-au-Prince'i vuran 7 büyüklüğündeki depremde en az 316 bin kişi can verdi.Çin - 12 Mayıs 2008: Siçuan kentini vuran 7.8 büyüklüğündeki depremde 87 bin 900 kişi yaşamını yitirdi.Japonya- 11 Mart 2011: 9 büyüklüğündeki deprem Tohoku'da yaşandı. Deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi kayboldu.Asya - 26 Aralık 2004: 9.1 büyüklüğündeki depremde 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.İran - 26 Aralık 2003: Ülkenin güneydoğusundaki Kerman eyaletinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi Bam kentini yerle bir etti ve 31 bin kişinin yaşamına mal oldu.FİNLANDİYA Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ülkelerinin Türkiye ve Suriye'ye desteğe hazır olduğunu açıkladı.İTALYA, bir vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı. Açıklamada deprem bölgesinde bulunan tüm İtalyanlarla temasa geçildiği sadece bir kişiye ulaşılamadığı kaydedildi.KAZAK halkı, dayanışma içinde olduklarını belirtmek için sosyal medyada Kazak-Türk bayraklarının yer aldığı "Biz beraberiz" sloganıyla paylaşımlar yapıyor.SUDAN'DA hayatını kaybedenler için dua edildi. Kuran kurslarında, Türkiye için hatimler indirildi, dualar edildi.