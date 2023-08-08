Çin Rusya-Ukrayna krizine dahil oldu: Memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Çin'in Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Rusya-Ukrayna krizi konulu toplantıya katılmasını "verimli" olarak nitelendirdi. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Miller, Çin'in Ukrayna'daki savaşın sona ermesinde rol oynamasının verimli olacağı konusundaki görüşlerini uzun zamandır dile getirdiklerini belirterek, ülkelerin doğrudan Ukrayna'dan bilgi almalarının önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Toplantıyla ilgili bilgi paylaşmayan Miller, halihazırda Rusya ile devam eden bir barış müzakeresi olmadığını, Rusya'nın bunu reddettiğini savundu. Miller, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın toplantı kapsamında Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile de kısa bir görüşme yaptıklarını aktardı.

"SALDIRILARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Miller'a ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisinin resmi sosyal medya hesabından 5 Ağustos'ta yapılan paylaşımda, İsrailli aşırı sağcı yerleşimcilerin cuma günü 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı "terör saldırısı" şeklinde nitelemesi de soruldu. "(Bu açıklamadan) Bu saldırıdan ciddi şekilde endişe duyduğumuz çıkarımını yapabilirsiniz diye düşünüyorum." diyen Miller, hafta sonu İsrail ve Filistin şehirlerinde gerçekleşen tüm saldırılardan endişe duyduklarını aktardı.

Miller, söz konusu paylaşımla terörist saldırılar ve aşırıcı yerleşimcilerin şiddeti karşısındaki tutumlarını net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinin de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Burka köyündeki saldırıyı "milliyetçi terörizm" şeklinde nitelediğine işaret etti.

Sözcü Miller, "Failleri kim olursa olsun, tüm şiddet içeren aşırıcılık vakalarında hesap verebilirlik ve adaletin eşit titizlikle gözetilmesi gerektiği konusunda da net olduk." ifadesini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyünde Yahudi yerleşimcilerin 4 Ağustos'ta silahlı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisinin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verilmişti: "İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimcilerin dün 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. ABD, (gencin) ailesine ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. İsrailli yetkililerin çok sayıda tutuklama yaptığını not ediyoruz ve tam hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz."