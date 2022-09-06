Çin, sprey Kovid-19 aşısına onay verdi

Çin'in CanSino Biologics şirketince üretilen solunabilir Kovid-19 aşısına, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden destekleyici doz olarak acil kullanım yetkisi verildi. Duyurunun ardından dün Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nnda şirketin hisse fiyatları yüzde 14 yükseldikten sonra günü açılışa kıyasla yüzde 7 artışla kapattı. Aşı, kas içi iğnelerden daha kolay saklanabilir ve uygulanabilir olan iğnesiz aşı, katı ve sıvı ilaçları buhar haline getiren nebulizatör isimli cihazla verilecek. Aşının ne zaman halkın kullanımına sunulacağına dair ayrıntı verilmedi. Türkiye, Küba, Kanada ve ABD dahil birçok ülkede solunabilir Kovid-19 aşılarıyla ilgili klinik deneyler yapıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de 3.4 milyardan fazla doz Kovid aşısı yapıldığını açıkladı.Bilim insanları yapay zekâ kullanarak insanların sesleri üzerinden yeni tip koronavirüsü yüzde 89 gibi yüksek doğrulukla tespit edebilen uygulama geliştirdi. Uygulamanın PCR testlerinin pahalı olduğu düşük gelirli ülkelerde benimsenmesi bekleniyor. Uygulama bir dakikadan daha kısa sürede sonuç verebiliyor ve evde yapılan testlerden daha doğru olduğu söyleniyor. Virüs tipik olarak üst solunum yollarını ve ses tellerini etkiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, virüsü tespit etmek için yapay zekâ modeli kullanarak seslerdeki değişiklikleri analiz etmeye başladı. Uygulamada, kullanıcıların tıbbi geçmişleri hakkında bilgi vermeleri ve kendi seslerini kaydetmeleri gerekiyor. Öksürmek ve kısa bir cümle okumak gibi.