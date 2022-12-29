Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim
Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:56 Son Güncelleme: 29.12.2022 22:56

Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim

ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi

İHA
Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim

ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA