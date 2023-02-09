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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Çocuklar için hâlâ umut var

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Çocuklar için hâlâ umut var
Deprem bölgelerinden mucizevi kurtuluş hikâyeleri geliyor. Yavru vatanın evlatları için umutlu bekleyiş de devam ediyor. KKTC'den voleybol müsabakası için Adıyaman'a gelen ve Grand Isias Otel'de konaklayan Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Ortaokul Kız ve erkek voleybol takımındaki sporcuların da enkazdan çıkarılması için insanüstü bir gayret sarf ediliyor. Enkazdan 2 öğretmen ve 1 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden ve umutlarını asla yitirmediklerini söyleyen Emin Bilgen, yeğeninin de enkaz altından sağ salim çıkması için dua ettiklerini belirtti. Umutlu bekleyişini sürdüren ailelerden biri olan anne Feriha Nurluöz de bir an evvel evladına kavuşmayı bekliyor.
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Çocuklar için hâlâ umut var
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