Çocukları katlediyorlar: Kanlı sabah

Siyonist İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesindeki saldırılarını son 24 saatte yine artırdı. İşgal güçleri dünyanın gözü önünde çocukları katletmeye devam ediyor.İsrail güçlerinin, Gazze kentinin merkezindeki Ed-Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Refah kentinde, "Eş-Şair" ailesine ait evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü.İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 kişiyi öldürdü. Öldürülenlerin dördü çocuktu.İsrail savaş uçaklarının Cibaliye ve Zeytun mahallelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.Görgü tanıklarına göre İsrail'e ait insansız hava araçları, Cibaliye Mülteci Kampı'nda evlerine ulaşmaya çalışan 3 kişiyi hedef alarak öldürdü.İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde iki Filistinli çocuğu yaraladı. Gerçek mermilerle bacaklarından vurulan 12 ile 14 yaşlarındaki çocukların tedavileri sürüyor.İsrail ordusunun, 4 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde bulunan El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerini ve hastaları hastaneyi terk etmeye zorladığı duyuruldu.Filistin Kızılayı'nda görevli Najm Tabassi de evinin bombalanması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 29 Filistin Kızılayı çalışanı öldürüldü.Filistin devletinin tanınma süreci hızlanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in diplomatik anlamda yalnızlaşmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından daha fazla Avrupa ülkesi, Filistin'i devlet olarak tanıyacak.Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Güvenlik Konseyi gibi bağlayıcı olan kurumlardan İsrail'in aleyhine kararlar çıkıyor.İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden "Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik" itirafı geldi. 4- BASKI ARTIYOR: ABD'de başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskılara rağmen devam ediyor.Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde ishal ve Hepatit A gibi bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.İsrail'in Refah saldırılarının Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar bugün açıklanacak.GAZZE Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yıkılan camiye giren bir İsrail askeri eline aldığı Kuran-ı Kerim'i etrafta yanan ateşin içine attı. İsrail ordusunun Givati Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu'na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından eline aldığı Kuran-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.