Disney’i teslim alan ANCA, teröre desteğiyle biliniyor

SON dönemde Disney Plus platformu için çekilen Atatürk dizisine karşı başlattığı kampanyayla gündeme gelen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanlarından birinin, ABD makamlarınca "terör" suçlamasıyla yargılandığı biliniyor. ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor. Öte yandan ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor. Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.