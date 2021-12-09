Donbas krizine ilişkin Rusya’dan açıklama: Her türlü kışkırtıcı eylem engellenecek!

SURİYE MESELESİ

Suriye meselesine de değinen Gerasimov, bu ülkede yasa dışı bulunan silahlı unsurların etki alanlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Gerasimov, "Buna da terör örgütlerine karşı mücadelenin etkinliğini azaltan ABD ile bazı ülkelerin Suriye'de yasa dışı bulunması yol açıyor." diye konuştu.

Türkiye'den örnek veren Gerasimov, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili anlaşmaların uygulanması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.