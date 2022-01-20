Dünyanın en pahalı evi satılamadı

İtalya
'nın
başkenti Roma
'da açık artırmaya çıkan dünyanın en pahalı evi alıcı bulamadı. 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilen "Villa Aurora" açık artırmaya çıktı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen açık artırmada, villanın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak bugüne kadar teklif verilmedi. Villa, 7 Nisan'da açılış fiyatının yüzde 20'si düşürülerek 282 milyon 600 bin euro'ya yeniden satışa sunulacak.
CARAVAGGIO FRESKİ VAR
Villanın bu kadar değerli olmasının nedeni ise, İtalyan ressam Caravaggio
'nun 1597 tarihli freskini barındırması. İtalyan basınında yer alan haberler göre, evin talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı da yer alıyor. Ancak ülkenin tarihi ve kültürünün önemli bir mirasının yabancılara satılma ihtimali İtalyanların tepkisini çekti.