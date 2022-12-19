Dünyanın gözü Putin’e kilitlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Belarus'a kritik bir ziyaret yaptı. Ziyaret öncesinde Rus basınında Putin'in bu hafta "önemli bir açıklama" yapacağı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de "Rusya ve Belarus ile olan sınırımızın korunması en büyük önceliğimiz" dedi. Putin, bu gelişmelerin ardından Minsk'te Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. İki liderin görüşmede "askeri meseleleri de masaya yatıracağı" duyuruldu. Yorumlar, Rusya'nın Belarus'u Ukrayna Savaşı'na dahil edeceği yönde oldu.