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Giriş Tarihi: 3.3.2023 12:10 Son Güncelleme: 3.3.2023 12:11

Dünyanın konuştuğu cinayet! Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyor...

Tüm dünya ABD'nin South Carolina eyaletinde karısını ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski avukatı konuşuyor. Görülen davada yargıç, suça dair önemli kanıtların olduğunu ileri sürerken "Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyordu. Hepimizin vardığı sonuç buydu."dedi.

AA
Dünyanın konuştuğu cinayet! Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyor...

Eski avukat Alex Murdaugh hakkında Haziran 2021'de 52 yaşındaki karısı Margaret ve 22 yaşındaki oğlu Paul'ü öldürmekten dava açıldı. Jüri, 54 yaşındaki sanık Murdaugh'un cinayetten ve 2 silah bulundurmaktan suçlu olduğu kanaatine vardı.

Savcılar, eski avukatın cinayetleri, dikkati kariyerini mahvetmekle tehdit eden mali suçlardan başka yöne çekmek ve kendisini acındırmak için işlediğini öne sürdü.

Murdaugh'un avukatları karara itiraz etti ancak reddedildi.

Yargıç Clifton Newman, suça dair önemli kanıtların olduğunu belirterek, "Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyordu. Hepimizin vardığı sonuç buydu." dedi.

South Carolina Başsavcısı Alan Wilson, "Maggie ve Paul Murdaugh adaleti hak ediyor, kesinlikle onları sevmesi ve koruması gereken birinin elinden vahşice ölmeyi değil." diye konuştu.

Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Murdough hakkındaki cezanın yarın kesinleşmesi bekleniyor.

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Dünyanın konuştuğu cinayet! Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyor...
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