Eski İngiliz bakandan Kıbrıs itirafı: Hataydı

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'dan Kıbrıs itirafı geldi. Straw'un, ABD merkezli Politico dergisi için kaleme aldığı "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye katılmasına asla izin vermemeliydik" başlıklı görüş yazısında, Rum kesiminin üye yapılmasını eleştirdi. Eski bakan 2004'teki Annan Planı referandumunda da Kıbrıs Rumlarının sergilediği ikiyüzlülüğü hatırlattı. Straw, birleşik bir ada için yeni bir anayasa müzakerelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanması halinde, uluslararası toplumun kendisini iki devletli çözüme adaması gerektiğini vurguladı.