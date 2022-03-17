Estonya’dan NATO’ya kitle imha silahı çağrısı

Herem, sunucunun, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet." cevabını verdi.

Aynı televizyon kanalına konuşan Estonya Savunma Bakanlığı Sekreteri Kusti Salm ise Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmak için zemin hazırladığı fikrini savunarak "Söylemleriyle bunu açıkça yapıyor ve bunun gerçekleşmesi için şartları hazırlıyorlar. Burada bir nihai hedef olmadığını düşünmek saflık olur." açıklamasında bulundu.

Salm, Rusya'nın, nükleer silah kullanacağına dair korku ortamı yaratarak gerilimi tırmandırdığını savundu.