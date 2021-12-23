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Haberler Dünya Haberleri FD, Pfizer'ın ağızdan alınan korona ilacına acil kullanım onayı verdi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:21 Son Güncelleme: 23.12.2021 10:23

FD, Pfizer'ın ağızdan alınan korona ilacına acil kullanım onayı verdi

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FD, Pfizer’ın ağızdan alınan korona ilacına acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pifzer'ın koronaya karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca acil kullanım onayı verdi. 'Paxlovid' isimli ilaç reçeteyle satılacak ve 12 yaş üstü riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi. FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

İLK 5 GÜN KULLANILACAK

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi. "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

YÜZDE 89 ORANINDA AZALTIYOR

Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu. ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı. ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İNGİLTERE ONAY VEREN İLK ÜLKEYDİ

İngiltere, Merck'in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu. Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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FD, Pfizer'ın ağızdan alınan korona ilacına acil kullanım onayı verdi
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