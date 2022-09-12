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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:21

Fiji Başbakanı'nın oğluna suçlama! Avustralya'da gözaltına alındı

AA
Fiji Başbakanı’nın oğluna suçlama! Avustralya’da gözaltına alındı

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın tek oğlu Ratu Meli Bainimarama'nın aile içi şiddet suçlaması nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın oğlu aile içi şiddet suçlamasıyla Avustralya'da gözaltına alındı.

ABC'nin haberine göre, Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın tek oğlu Ratu Meli Bainimarama'nın birkaç gün içinde Avustralya'nın Parramatta şehrinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hakkındaki şikayetler üzerine harekete geçen Yeni Güney Galler polisi, Bainimarama'nın aile içi şiddet suçlaması nedeniyle 8 Eylül'de Queensland'da gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, Bainimarama'nın Avustralya'da oturma vizesi bulunmadığı belirtildi.

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Fiji Başbakanı'nın oğluna suçlama! Avustralya'da gözaltına alındı
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