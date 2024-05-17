Fransa’nın başı sömürgeleri ile dertte

Eski sömürgelerinden bir bir kovulan Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki gerilim sürüyor. Fransa, Hint- Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da 4 gündür devam eden şiddet olayları nedeniyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne ordu güçlerini konuşlandırdı. Yeni Kaledonya'da siyasetçiler ise kendileriyle video konferans toplantısı yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u reddetti. Amerika'dan Afrika'ya 72 ülkeyi sömüren Fransa için rüzgâr uzun bir süredir tersten esiyor. Senegal'de 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimi sonrası başbakan olarak atanan Ousmane Sonko da ülkesinde konuşlu Fransız birliklerini eleştirdi.