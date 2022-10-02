Fransa’nın enkazı Burkina Faso

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir yılda ikinci kez yapılan darbenin ardından gerginlik sürüyor. Eski Fransız sömürgesi olan ülkede göstericiler, başkent Vagadugu'daki Fransız büyükelçiliğine saldırdı. 29 Eylül'deki askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Fransız elçiliğinde saklandığı ileri sürülmüştü. Dün ayrıca Damiba'nın Fransa'nın desteği ile karşı darbe hazırlığında olduğu iddia edildi. Göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmeye çalıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe verdi.Gün içerisinde ise Damiba'nın istifasını sunduğu duyuruldu. Ülkenin yeni lideri Damiba'yı bir diğer darbeyle deviren Yüzbaşı İbrahim Traore oldu. Son 50 yılda Afrika'da eski Fransa sömürgelerinde 45'ten fazla darbe gerçekleştirildi. 20 milyon nüfuslu Burkina Faso, bağımsızlığını kazandığı 1960'a kadar Fransa sömürgesinde kaldı. Ülkenin yüzde 61'i Müslüman. Paris yönetiminin son yıllarda Burkina Faso'nun da dahil olduğu Sahel bölgesindeki etkisinin giderek azaldığı görülüyor.