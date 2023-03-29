Fransız polisinin darbesiyle komaya girmişti: Aile harekete geçti

Toulouse kökenli ve 32 yaşında olduğu öğrenilen kişi, gösteri sırasından başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış ve komaya girmişti. Le Monde gazetesinin olayların akabinde ele geçirdiği ses kayıtlarına dayandırılan haberinde, acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale için gösteri sahasına girmesine polisin izin vermediği iddia edilmişti. Deux-Sevres Valiliği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti. Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.