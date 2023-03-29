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Giriş Tarihi: 29.3.2023 13:42

Fransız polisinin darbesiyle komaya girmişti: Aile harekete geçti

Fransa'da polisin müdahale ettiği çevre protestolarında  bir genç, başına aldığı darbe sonucu komaya girmişti. Gencin ailesi Fransız polisi hakkında “cinayete teşebbüs”ten suç duyurusunda bulundu.

AA
Fransız polisinin darbesiyle komaya girmişti: Aile harekete geçti

Fransa'da 25 Mart'ta çevrecilerin yapay su havzaları projesine karşı düzenlediği ve polisin sert müdahalesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı protestolarda komalık olan göstericinin ailesi, suç duyurusunda bulundu.

Le Parisien'in haberine göre, ağır yaralı kişinin ailesi, "acil yardım ekiplerin kasıtlı olarak engellenmesi" ve "cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla savcılığa şikayet başvurusu yaptı. Rennes Savcılığı ailenin şikayetini doğrularken, dava dosyasının, uzmanlık alanına girdiği için Niort Savcılığı'na devredileceğini açıkladı.

Toulouse kökenli ve 32 yaşında olduğu öğrenilen kişi, gösteri sırasından başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış ve komaya girmişti. Le Monde gazetesinin olayların akabinde ele geçirdiği ses kayıtlarına dayandırılan haberinde, acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale için gösteri sahasına girmesine polisin izin vermediği iddia edilmişti. Deux-Sevres Valiliği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti. Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.

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Fransız polisinin darbesiyle komaya girmişti: Aile harekete geçti
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