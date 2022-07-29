Frontex, Yunanistan’ın göçmen zulmüne ortak

Avrupa'daki devletlerin ve kurumların göçmen politikalarındaki çifte standartları bir kez daha kanıtlandı. Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasadışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan'la kasıtlı ve sistematik olarak işbirliği yaptığı iddia edildi.Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile işbirliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı. Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB Parlamentosu'na bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.Frontex görevlilerinin, geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı. Der Spiegel'e göre, AB Komisyonu'nun göç haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü. OLAF, Frontex hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatmıştı.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Göçmen Hakları Uzmanı Felipe Gonzalez Morales, Polonya'yı mültecilere uyguladığı çifte standart nedeniyle eleştirdi. Morales, Polonya'nın Ukraynalı mültecilere çalışma izninin yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti sunduğunu belirtti. Polonya'nın üçüncü ülke vatandaşlarına ise farklı davrandığı ifade edildi. Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de hükümete Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulundu.BİRLEŞİKKrallık, eski askeri üsleri sığınmacı kampına dönüştürmeyi planlıyor. Telegraph gazetesinin haberine göre, eskiden askeri üs olarak kullanılan 6 araziye, yaklaşık 30 bin sığınmacının yerleştirileceği kamplar inşa edilecek.