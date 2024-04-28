‘Gazze Kasabı’ için geri sayım başladı

İsrail medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirdi. Böyle bir olasılık her geçen gün güçlenirken Başbakan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak bu kararların tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi. Etekleri tutuşan ve Lahey'e meydan okuyan Netanyahu yaptığı açıklamada, "Benim liderliğim altında İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin doğal meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyecektir. Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin asker ve yetkililerine el koyma tehdidi çok çirkindir. Buna boyun eğmeyeceğiz. İsrail olarak soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.İsrail, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmadığından yargı yetkisini tanımıyor ancak Filistin 2015 yılında üye devlet olarak kabul edilmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, ekim ayında yaptığı açıklamada mahkemenin Gazze Şeridi'ndeki İsrailliler tarafından işlenen olası savaş suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti. Khan, ekibinin Gazze'de işlendiği suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu ve yasaları ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını söylemişti.Barbar İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken ateşkes görüşmeleri arabulucuların çabalarıyla devam ediyor. Ancak tüm çabalara rağmen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "Netanyahu, kesinlikle anlaşmaya varmak istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor" dedi. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, detay vermeksizin "Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını (arabuluculara) sunacak" ifadelerini kullandı.