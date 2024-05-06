Gazze Kasabı’na dört koldan baskı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 aydır sürdürdüğü barbar katliamının son bulması için gözler ateşkes müzakerelerinde. Hamas heyeti ve İsrail heyeti esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler için önceki gün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ancak İsrail medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı çıkarma ihtimalinden dolayı paniğe kapılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve ateşkese kişisel nedenlerle karşı çıktığını yazdı. Netanyahu'nun bu uzlaşmaz tavrını İsrail muhalefeti sert dile eleştirirken Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu. ABD yönetimi bile Netanyahu'nun esir takası için Refah'a karadan saldırmayı bir koz olarak sunmasına tepki göstermişti.Müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu vurguladı. Heniyye, Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti. Heniyye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Netanyahu ise Hamas'ın esir takası mutabakatı için dile getirdiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebini kabul etmeyeceklerini kaydetti.İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor. On binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi. Binden fazla gösterici ise Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları attı.