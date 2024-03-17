Gazze müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin Katar’a gitmesi bekleniyor

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.

Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin Katar'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.