Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gazze müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin Katar'a gitmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 17.3.2024 00:25

Gazze müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin Katar'a gitmesi bekleniyor

Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin, pazartesi günü Katar'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

AA
Gazze müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin Katar’a gitmesi bekleniyor

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.

Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin Katar'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin Katar'a gitmesi bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA