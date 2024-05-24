Gazze’de 87 bin konut tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 230 günlük bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 191 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15 bin 239 çocuk ve 10 bin 93 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 35 bin 800, yaralı sayısının da 80 bin 200 olduğu kaydedildi.

GAZZE'DE SALDIRILARA MARUZ KALANLARIN YÜZDE 71'İ KADIN VE ÇOCUK

Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 71'inin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 31 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.