Gazze’de katliam bilançosu: Ölü sayısı 29 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusunun gece saatlerinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentini hedef alması ise, Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne seriyor.