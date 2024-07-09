Gazze’deki insanlık dramı Müslüman olmasını sağladı

Bir süredir Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın (28), Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilendi. Andela Yalçın, Muğla Ula Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve Şahitlerin huzurunda Kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak Melek ismini aldı. İslam dini hakkında araştırma yapan Andela Yalçın'a, Müftü Tatlı tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Müftü Tatlı'nın telkin ettiği Kelime-i şehadeti söylerken duygulu anlar yaşayan Melek Yalçın, İslam'ı seçtiği için huzurla dolduğunu belirtti. Yalçın yeni bir hayata başlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.