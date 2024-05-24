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Giriş Tarihi: 24.5.2024 20:02 Son Güncelleme: 24.5.2024 20:13

Geçmişte 1 ay boyunca sadece Mc Donald's tüketmişti! Belgeselci Spurlock hayatını kaybetti

Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında bir çok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Spurlock, 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.

AA
Geçmişte 1 ay boyunca sadece Mc Donald’s tüketmişti! Belgeselci Spurlock hayatını kaybetti

Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kardeşi Craig Spurlock, yaptığı açıklamada, "Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir yaratıcı dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Morgan Spurlock, fast-food yiyeceklerin zararlarını anlatmak için 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.

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Geçmişte 1 ay boyunca sadece Mc Donald's tüketmişti! Belgeselci Spurlock hayatını kaybetti
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