Güney Afrika’da ANC ilk kez yüzde 50’nin altına düşebilir

Güney Afrikalı yaklaşık 26 milyon kayıtlı seçmen, ülke genelindeki 23 bin seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.
Sabah Gauteng, Kwazulu Natal, Eastern Cape eyaletlerindeki bazı seçim merkezlerinde yaşanan protestolar nedeniyle oy verme işlemlerinde gecikmeler yaşansa da Seçim Komisyonu (IEC) ülke genelindeki sandıkların yaklaşık yüzde 99'unun zamanında oy kullanımına açıldığını bildirdi.
Eastern Cape'de yaşanan olaylarda, protestocuların 19 seçim merkezinin çevresinde hendek kazarak oy verme işlemlerini engellemeye çalıştığı gözlendi.
Johannesburg kentinin Soweto bölgesinde, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın oy kullandığı seçim merkezinin çevresindeki bazı yollar protestocular tarafında taşlar ve molozlarla kapatıldı.
Polis, olayların yaşandığı bölgelerde erken saatlerden itibaren kontrolü ele aldı.
IEC'den yapılan açıklamada da, seçimlerin ülke genelinde sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi.
Sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı ülkede, resmi seçim sonuçları ise 4 Kasım'da açıklanacak.
BÜYÜKELÇİ KANDAŞ SEÇİMLERİ SAHADAN TAKİP ETTİ
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, gözlemci sıfatıyla seçimleri sahadan takip etti.
Büyükelçi Kandaş, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ile IEC'nin daveti üzerine İngiltere ve Hollanda gibi bazı ülkelerin büyükelçileriyle birlikte seçim gözlemcisi olarak görev yaptıklarını belirtti.
Bu kapsamda, Soweto ve Ladium bölgelerindeki bazı seçim merkezlerini ziyaret eden Kandaş, seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleştiğini gözlemlediğini kaydetti.
Kandaş, "Eski seçimlerde olduğu gibi uzun kuyrukların olmadığını, bu kez seçimlere katılımın eskiye kıyasla daha düşük olduğunu da gözlemledik." dedi.
SEÇMENLER ELEKTRİK, SU VE BARINMA PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ARIYOR
Soweto bölgesindeki Hitekani İlkokulunda oyunu kullanan Joni Mbatha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçilecek yöneticilerden bölgedeki su ve elektrik kesintisi problemlerine çözüm bulmalarını beklediklerini kaydetti.
Mbatha, "Yöneticilerden bizlere barınma, iş bulma ve gıda konularında da yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.
Khanyisile Mupoto ise yeni dönemde belediyecilik hizmetleri konusunda olumlu değişmeler yaşanmasını umut ettiklerini dile getirdi.
Mupoto, konut sorununun çözümü için 22 yıldır beklediğini kaydederek, "Artık bu soruna bir çözüm getirilmesini bekliyoruz. Ayrıca elektrik ve su problemlerinin çözülmesini ve çocuklarımız için ücretsiz eğitim hizmetlerinin sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.
YEREL SEÇİMLER
Güney Afrika'da, bu seçimlerde 257 belediye için yaklaşık 60 bin aday yarışıyor.
Seçmen güvenliği için ülke genelinde sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulandığı seçimlerde, Güney Afrika Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı 10 bin asker de olası olaylarda güvenlik güçlerine destek olmak üzere görevlendirildi.
Yapılan son anketler, 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) oylarının ilk defa yüzde 50'nin altına düşebileceğini gösteriyor.
ANC, 2016 yerel seçimlerinde Johannesburg, Durban, Ekurheleni ve Mangaung olmak üzere ülkenin 8 metropolünden 4'ünün belediye başkanlıklarını kazanmıştı.
Ana muhalefet Demokratik İttifak (DA) ise aynı seçimlerde Cape Town, Nelson Mandela Bay, East London ve Tshwane metropollerinde sandıktan zaferle ayrılmıştı.
Daha çok beyaz seçmenler tarafından desteklenen DA'nın seçim manifestosu, asayiş ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesi vaatlerini merkeze alıyor.