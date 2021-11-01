Güney Afrika’da ANC ilk kez yüzde 50’nin altına düşebilir

BÜYÜKELÇİ KANDAŞ SEÇİMLERİ SAHADAN TAKİP ETTİ

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, gözlemci sıfatıyla seçimleri sahadan takip etti.

Büyükelçi Kandaş, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ile IEC'nin daveti üzerine İngiltere ve Hollanda gibi bazı ülkelerin büyükelçileriyle birlikte seçim gözlemcisi olarak görev yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Soweto ve Ladium bölgelerindeki bazı seçim merkezlerini ziyaret eden Kandaş, seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleştiğini gözlemlediğini kaydetti.

Kandaş, "Eski seçimlerde olduğu gibi uzun kuyrukların olmadığını, bu kez seçimlere katılımın eskiye kıyasla daha düşük olduğunu da gözlemledik." dedi.