Güney Kore’den Çin’e gözdağı hamlesi!

Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Çin, karara tepki göstermiş, Güney Kore ile ticari ve kültürel ilişkilerini askıya almıştı.

Güney Kore'nin önceki devlet Başkanı Moon Jae-in, Pekin'e güvence olarak "Üç Hayır" ilkesine uyacaklarını, yani yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama taahhüdünde bulunmuştu. Görevdeki Başkan Yoon ise Moon'un denge politikasının aksine, seçim kampanyası sırasında yeni THAAD bataryaları konuşlandırma vaadini dile getirmişti.

Çin ise THAAD konusundaki itirazlarını sürdürüyor. Konu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in ağustos başında Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi. Ziyaretin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, Güney Koreli Bakan'ın THAAD sisteminin kullanımının sınırlandırılması konusunda güvence verdiği iddiası, daha sonra Seul yönetimi tarafından yalanlanmıştı.