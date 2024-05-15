Harvard’da anlaşma

Kopenhag Üniversitesi öğrencileri, okullarının İsrail şirketleriyle işbirliğini kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.LSE öğrencileri okullarının İsrail'le işbirliğini protesto için çadır kurdu.Harvard öğrencileri istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştı. Açıklamada, Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.Öğrenciler Filistin için yürüdü.Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı.Öğrencilerin Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor.Gösteriler aralıksız sürüyor.