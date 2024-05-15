Harvard’da anlaşma

Danimarka:
Kopenhag Üniversitesi öğrencileri, okullarının İsrail şirketleriyle işbirliğini kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.
İngiltere:
LSE öğrencileri okullarının İsrail'le işbirliğini protesto için çadır kurdu.
ABD:
Harvard öğrencileri istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştı. Açıklamada, Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
İtalya:
Öğrenciler Filistin için yürüdü.
Fransa:
Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı.
İrlanda:
Öğrencilerin Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor.
Avustralya:
Gösteriler aralıksız sürüyor.