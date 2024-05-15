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Giriş Tarihi: 16.5.2024

Harvard’da anlaşma

Harvard’da anlaşma
Danimarka: Kopenhag Üniversitesi öğrencileri, okullarının İsrail şirketleriyle işbirliğini kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.
İngiltere: LSE öğrencileri okullarının İsrail'le işbirliğini protesto için çadır kurdu.
ABD: Harvard öğrencileri istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştı. Açıklamada, Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
İtalya: Öğrenciler Filistin için yürüdü.
Fransa: Filistin destekçisi 5 öğrenci gözaltına alındı.
İrlanda: Öğrencilerin Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor.
Avustralya: Gösteriler aralıksız sürüyor.
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Harvard’da anlaşma
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