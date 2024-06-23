Her gün yeni bir katliam: 42 ölü

İsrail ordusu, dün Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Şati Mülteci Kampı'nda 24 ve Tuffah Mahallesi'nde 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Görgü tanıkları, Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait 7 evin doğrudan hedef alınarak bombalandığını, toplam 20 evin de saldırılardan büyük zarar gördüğünü aktardı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 551'e, yaralı sayısı 85 bin 911'e yükseldi. Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi, önceki gün Gazze'deki ofisine yakın bir bombardımanda ofisin hasar gördüğünü belirterek saldırıyı kınadı. Saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, "Son saatlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastanede bir çocuğumuzu kaybettik" dedi. Yetersiz beslenmeden hastaneye getirilen çocuklardan son bir haftada 4'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.