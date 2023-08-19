Hizbullah Beyrut’ta DEAŞ’a ait olduğu iddia edilen hücre evine baskın düzenledi

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Hizbullah Hareketi'ne bağlı milislerin Suriye'den kaçak yollarla Lübnan'a giriş yapıp Beyrut'un Sıllum Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu bir kişinin evine baskın düzenlediği kaydedildi.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişinin balkondan düşerek öldüğü ifade edildi.

Suriye'den kısa bir süre önce geldiği belirtilen kişinin eylem hazırlığı içinde olduğu, evdeki baskında 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Akhbariyya gazetesi olaya ilişkin geçtiği haberde, evin DEAŞ'a ait bir hücre evi olduğu ve 5 örgüt üyesinin konakladığı aktarıldı.

Baskında yakalanan kişinin "patlayıcı kemer" taşıdığı ve olay sırasında yaralandığı belirtildi.

Olayın meydana geldiği Sıllum Mahallesi, Hizbullah'ın güçlü olduğu ve Şii nüfusunun çoğunlukta yaşadığı Dahiyye bölgesinde yer alıyor.

Söz konusu olaya ilişkin Lübnan İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi.