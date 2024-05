İkisi hariç dünya memnun

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ek tedbir talebini değerlendirerek İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararı dünyada memnuniyetle karşılandı. İsrail'in bu karara uyması pek olası görünmese de üzerindeki baskının artacağı belirtiliyor. Karar, İsrail'i rahatsız ederken, Tel Aviv'e silah ve maddi destek sağlayan en büyük müttefiki ABD'yi de zora soktu. Uluslararası kuruluşların İsrail hakkında aldığı kararlar İsrail'in hukuksuz eylemlerini savunan ABD'nin de diğer ülkeler üzerindeki baskısını azaltabileceği belirtiliyor. ABD medyasına göre ise söz konusu karar, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için sorun yaratabilir. Washington Post'un ulaştığı uzmanlara göre, UAD'nin kararı hem İsrail'e hem de İsrail'in müttefiklerine önemli bir mesaj veriyor.Batı medyasında yer alan haberlerde kararın İsrail'i daha da yalnız bir hale getireceği belirtildi. İngiliz The Guardian gazetesine göre, UAD'nin kararı izolasyonu büyüyen İsrail için riskleri artırdığı belirtildi. Kararın şu ana kadar İsrail'e bu açıdan yapılmış en sert uyarı olduğu ifade edildi. ABD'nin Associated Press (AP) haber ajansı da "İsrail büyük bir olasılıkla bu karara uymayacak olsa da daha da izole hale gelen bu ülke üzerindeki baskı artacak" değerlendirmesine yer verdi. ABD'nin The New York Times gazetesi ise BM mahkemesinin kararının İsrail'in izolasyonunu artırdığı ve İsrail'e yönelik "muazzam bir baskı yarattığı" kaydedildi.Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 232 gündür aralıksız devam ediyor. Katledilenlerin sayısı 36 bine yaklaşırken binlerce kişinin ise kayıp olduğu düşünülüyor. BBC'de yer alan habere göre, Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi, 13 bin kişinin hiçbir iz olmadan ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Bu, siviller ile Hamas savaşçıları arasında ayrım yapmaksızın hesaplanan bir istatistik. Gazze'nin sivil savunma birimi, 10 bin kişinin yıkılan binaların altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 37 bin ton moloz var. Bu molozların altında cesetlerin olduğu düşünülüyor. İsrail'in saldırıları ve Gazze'nin sivil savunma biriminin elindeki yetersiz malzeme nedeniyle cesetlere ulaşmak çok zor.Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah'taki saldırılar derhal durdurulmalı' kararının üzerinden 24 saat geçmeden, İsrail güçleri Refah'ı bombaladı. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurdu. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'in izin vermemesinden dolayı Refah sınırında 2 bin yardım TIR'ı bekliyor. Filistinliler açlıkla mücadele ederken tonlarca yardım gıdası çürümeye başladı. İsrail istihbaratının yardım kamyonlarını durdurmaları için terörist Yahudi yerleşimcilere TIR'ların güzergâhlarını bildirdiği iddia edildi.