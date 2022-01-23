İngiltere: Rusya’nın planını tespit ettik

UKRAYNA
ve Rusya arasındaki gerilim sürerken İngiltere
'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev
potansiyel bir aday olarak görülüyor" denildi. Rus istihbaratının, çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantıda olduğu öne sürüldü.
ABD: ENDİŞELİYİZ
İddia sonrası Beyaz Saray
'dan açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi
Sözcüsü Emily Horne
, bu tür komplolardan derin kaygı duyduklarını bildirdi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı
iddiayı yalanlayarak tepki gösterdi. Söz konusu iddianın saçmalık olduğu kaydedildi.