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Giriş Tarihi: 24.1.2022

İngiltere: Rusya’nın planını tespit ettik

İngiltere: Rusya’nın planını tespit ettik
UKRAYNA ve Rusya arasındaki gerilim sürerken İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor" denildi. Rus istihbaratının, çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantıda olduğu öne sürüldü.

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İddia sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, bu tür komplolardan derin kaygı duyduklarını bildirdi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanlayarak tepki gösterdi. Söz konusu iddianın saçmalık olduğu kaydedildi.
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İngiltere: Rusya’nın planını tespit ettik
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