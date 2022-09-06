İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş! "3 önceliğim var"

"SAĞLIK SİSTEMİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU KRİZLE BAŞA ÇIKACAĞIM"

Üçüncü önceliğinin ise İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) karşı karşıya bulunduğu krizle başa çıkmak olduğunu söyleyen Truss, "İnsanların doktor randevusu almalarını ve ihtiyaç duydukları NHS hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacağım." ifadesini kullandı.

Truss, fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, İngiliz halkının daha güçlü olduğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz işlerini başaran insanlar tarafından inşa edildi. Muazzam yetenek, enerji ve kararlılık rezervlerimiz var. Birlikte fırtınayı atlatabileceğimizi, ekonomimizi yeniden inşa edebileceğimizi ve modern, parlak İngiltere olabileceğimizi biliyorum."

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.