İran: Pişman edeceğiz

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 7 İranlının yanı sıra 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek. İran'ın yapacağı misilleme merak ediliyor. İran Devrim Muhafızları öldürülenler arasında Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi olduğunu duyurdu. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, "Onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz" dedi. Yapılan yorumlarda İsrail'in son saldırısı ile İran'a meydan okuduğu ve Lübnan'daki Hizbullah ile Tahran yönetiminin vereceği tepkiyi test ettiği kaydedildi.