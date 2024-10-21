İran’a olası saldırı öncesi İsrail’de iki kritik toplantı

Gazze kasabı Netanyahu, dün akşam sınırlı istişare toplantısının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini topladı. Toplantılarda İran'a yönelik olası saldırının da ele alındığı ve Gazze'nin kuzeyine yardımların da öğrenildi. Yediot Ahronot gazetesi İsrailli kaynaklara dayandırarak, "Gelecek günlerde İran'a büyük bir saldırı olacak, bunun için tüm hazırlıklar tamamlandı" ifadesine yer verdi. Haberde, İran'ın karşılık vereceği yönünde bir varsayımın olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.