İran’da idam cezası alan göstericiler için yeni karar!

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yargı süreci devam ediyor.
Ülkede Yüksek Mahkeme'nin Mahsa Amini gösterilerine katılmak ve eylemleri kışkırtmak suçlamasıyla gözaltına alınan, "topluma karşı savaş açmak" suçundan Saman Yasin ve Muhammed Gabadlu adlı iki göstericiye verilen idam kararlarına yapılan itirazı kabul ettiği belirtildi. İdam cezasının bozulduğu, iki ismin yeniden yargılanacağı aktarıldı.
NELER OLMUŞTU?
Saman Yasin, sosyal medya paylaşımları ve gösterileri kışkırtma suçundan Tahran'da 2 Ekim'de evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmıştı. Yasin'in "ülkenin güvenliğine karşı hareket etmek amacıyla toplanma ve gizli anlaşma" ve "topluma karşı savaş açmak" suçlarından yargılandığı ve hakkında idam kararı verildiği açıklanmıştı.
Öte yandan, gösterilere katılan 23 yaşındaki Mahan Sadrat, 15 Kasım'da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek" suçlarından idama mahkum edilmişti. 14 Aralık'ta ise idam hükmünün yeniden yargılanma talebiyle askıya alındığını bildirilmişti. 21 Aralık'ta ise Sadrat'ın yeni deliller dikkate alınarak yeniden yargılanma talebinin kabul edildiği açıklanmıştı.