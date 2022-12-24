İran’da idam cezası alan göstericiler için yeni karar!

Öte yandan, gösterilere katılan 23 yaşındaki Mahan Sadrat, 15 Kasım'da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek" suçlarından idama mahkum edilmişti. 14 Aralık'ta ise idam hükmünün yeniden yargılanma talebiyle askıya alındığını bildirilmişti. 21 Aralık'ta ise Sadrat'ın yeni deliller dikkate alınarak yeniden yargılanma talebinin kabul edildiği açıklanmıştı.