İran’da meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kuzey Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Başkanı Gulamrıza Şefik, eyalette etkili yağışların ardından oluşan sele ilişkin açıklamada bulundu.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNA ULAŞILDI

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selin can ve mal kaybına sebep olduğunu belirten Şefik, Faruc kentinin köylerinde sel sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 18 aracın ise sel sularına kapıldığını kaydetti.

Şirvan kentinin Golyan köyünde de otomobilde bulunan 2 kişinin sele kapılarak yaşamını yitirdiğini aktaran Şefik, turuncu alarm verilen yağış nedeniyle Kızılay ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının teyakkuz halinde beklediğini ifade etti.