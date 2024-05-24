İran’ın ön raporu: Reisi’nin ölümünde şüpheli durum yok

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüne neden olan helikopter kazasından sonra başlattığı araştırmaya ilişkin ön inceleme sonuçlarını yayımladı. Raporda, kaza yapan helikopterin parçalarında kurşun izine rastlanmadığı, düşüş sonrasında yangın çıktığı, bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğu belirtildi. Helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ettiği, pilotun kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği anlatıldı. Kontrol kulesinin yaptığı görüşmelerde şüpheli durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.