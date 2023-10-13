İslam dünyası ayakta

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü katliamların ardından ilk cuma namazı dün kılındı. Dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca Müslüman ayaklandı. İşgalci İsrail'in katliamlarına karşı birleşen Müslümanlar, protestolarının artarak devam edeceğini dile getirdi. "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de soykırım" gibi pankartlar taşıyan on binler adeta "küresel intifada" mesajı verdi. Birinci İntifada, İsrail işgaline karşı 9 Aralık 1987'de başlamıştı. İkinci İntifada 2000-2005 arasında sürdü. Bu olaylar, Filistin davasının en önemli aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.Yüz binlerce kişi, başkent Bağdat'ta toplandı. Vatandaşlar, İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı. Cuma namazını kılan binlerce kişi Filistin için dua etti.Başkent Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi yapıldı."Gazze'ye barış" pankartlarıyla yüz binler gösteri düzenledi.Cuma namazının ardından Gazze halkına destek amacıyla büyük bir miting düzenlendi. Ürdünlüler yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları attı. Binlerci Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü.El Ezher Camii'nde toplanan Mısırlılar, cuma namazı sonrası Filistin'e destek gösterisi düzenledi.Başkent Doha'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.Başkent Beyrut'ta binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenledi. Göstericiler Filistin bayrağı taşıdı.Başkenti İslamabad'da Amerikan ve İsrail bayrakları ayaklar altına alındı.Başkent Sana'da toplanan yüz binlerce kişi İsrail zulmüne lanet okudu.Binlerce Müslüman başkent Cakarta'da Filisitin'e destek gösterisi yaptı.Binlerce kişi, Filistin için bir araya geldi.İRAN Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarının devam etmesi halinde yeni cephe açılması ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi. Lübnan'daki Hizbullah'tan da "Harekete geçeceğimiz an belli" açıklaması yapıldı.Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastanelerin "vahim durumda" olduğunu açıkladı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın ise tükenmekte olduğu açıklandı.